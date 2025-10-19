Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemitteilung zum Wochenende 17.-19.10.2025

Landkreis Heidekreis (ots)

Schneverdingen

Durch unbekannte Täter wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag diverse Bahnen der Minigolf-Anlage im Walter-Peters-Park, 29640 Schneverdingen beschädigt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen. Die Kollegen der Polizei Schneverdingen führten am Samstagabend Jugendschutzkontrollen auf dem Herbstmarkt in der Schulstraße durch. Es wurden einige Zigaretten und Vapes sichergestellt sowie Ordnungswidrigkeiten bezüglich des Missachtens der Durchfahrt mit E-Scootern gefertigt.

Soltau

Ein 34-jähriger Mann aus Faßberg wurde am Samstag gegen 23 Uhr in Soltau durch die Kollegen schlafend auf dem Fahrersitz seines laufenden PKW festgestellt. Da der Mann stark nach Alkohol roch, wurde ein Alcotest durchgeführt. Der Mann pustete über 1,5 Promille, sodass der Verdacht besteht, dass er auch alkoholisiert gefahren ist. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt sowie der Führerschein sichergestellt. Des Weiteren waren die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen entstempelt, sodass auch ein Verfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs im Raum steht. Am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr kam es in der Celler Straße in Soltau zu einem Verkehrsunfall, wobei ein 61-jähriger Mann einen 30-jährigen Mann aus bislang unklarer Ursache auf seinem E-Scooter gezielt anfuhr. Im weiteren Verlauf bedrohte der Beschuldigte den Scooter-Fahrer mit dem Einsatz seines Hundes und verletzte ihn mit einer Grassichel an der Hand. Auf den Beschuldigten kommen Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung zu.

Bad Fallingbostel

Am Samstagmorgen wurde durch eine aufmerksame Zeugin eine vermeintlich alkoholisierte Person gemeldet, welche in ein Fahrzeug gestiegen ist und sich mit diesem vom Gelände eines hiesigen Lebensmittelgeschäftes in Richtung Innenstadt entfernt hat. Das gesuchte Fahrzeug, ein VW Caddy, konnte im Zuge der Fahndung festgestellt und angehalten werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von 2,35 Promille. Die Einleitung eines Strafverfahrens gegen den 34-jährigen Fahrzeugführer sowie die Entnahme einer Blutprobe waren die Folge. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruchsversuch an einem Wohnhaus im Heideweg in Bad Fallingbostel. Die Bewohnerin wurde durch laute Geräusche an ihrer Haustür geweckt. Die unbekannte Täterschaft ließ vermutlich von ihrem Vorhaben ab, da die Bewohnerin das Licht einschaltete. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wendet sich bitte an das Polizeikommissariat Bad Fallingbostel unter der Telefonnummer 05162/9720. Am frühen Samstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Dorfmark und Soltau Süd kam ein Pkw Jaguar nach einem Überholvorgang aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Seitenraum. Der 19-jährige Fahrer und seine vier weiteren Mitfahrer, darunter zwei Kinder, werden durch den Unfall leicht verletzt. Die Polizei in Bad Fallingbostel hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell