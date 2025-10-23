POL-HK: Munster: Alkoholisiert gefahren; Bad Fallingbostel: Mit dem E-Scooter gestürzt; Walsrode: Einbruch in Fitnessstudio

Polizeiinspektion Heidekreis

Munster: Alkoholisiert gefahren; Bad Fallingbostel: Mit dem E-Scooter gestürzt; Walsrode: Einbruch in Fitnessstudio

Heidekreis (ots)

23.10.2025 / Alkoholisiert gefahren

Munster: Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen einen 59-Jährigen in der Ernst-Pernoll-Straße. Dieser fuhr gegen 02:00 Uhr langsam mit einem Auto durch die Straße. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt.

22.10.2025 / Mit dem E-Scooter gestürzt

Bad Fallingbostel: Am Mittwochmittag kam es in der Straße "Eckernkamp" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 32-jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde. Sie fuhr dort gegen 13:00 Uhr am linken Fahrbahnrand in Richtung Düshorner Straße. Als sie ein bislang Unbekannter, der mit einem Auto in dieselbe Richtung fuhr, rechts passierte, kam die 32-Jährige aus unbekannter Ursache zu Fall. Sie verletzte sich durch den Sturz und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist nun Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei in Bad Fallingbostel sucht deshalb Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrer, der ein silbernes Auto der Marke "Peugeot" fuhr, machen können. Diese werden gebeten, sich unter 05162-9720 zu melden.

21./22.10.2025 / Einbruch in Fitnessstudio

Walsrode: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Fitnessstudio in der Gottlieb-Daimler-Straße. Hierzu öffneten sie im Zeitraum von 23:30 Uhr bis 06:30 Uhr gewaltsam ein Fenster. Im Inneren entwendeten sie Bargeld und flüchteten vom Tatort. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

