POL-HK: Munster: Betrunken im Auto; Neuenkirchen: Unfall mit Kleinkraftrad; Soltau: Unfall mit Pedelec; Munster: Auto überschlagen; Bad Fallingbostel: Unfall; Bockhorn/Rethem/Hodenhagen: Werkzeuge gestohlen

Heidekreis (ots)

22.10.2025 / Betrunken mit dem Auto unterwegs

Munster: In der Lüneburger Straße kontrollierten Polizeikräfte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen 28-jährigen Autofahrer. Das Fahrzeug fiel diesen gegen Mitternacht durch eine hohe Geschwindigkeit auf. Bei der Kontrolle mussten die Einsatzkräfte einen starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer feststellen. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,90 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

21.10.2025 / Unfall mit Leichtkraftrad

Neuenkirchen: Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Leichtkraftrad, wurde der 16-jährige Fahrer des Kraftrads am Dienstagabend schwer verletzt. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 17:15 Uhr an der Einmündung der Delmser Dorfstraße in die Brochdorfer Straße (B 71). Als die 72-jährige Fahrerin des Autos, die auf der Delmser Dorfstraße fuhr, die Einmündung zur B 71 erreichte, verwechselte sie mutmaßlich Gas- und Bremspedal, weshalb sie auf die Bundesstraße fuhr. Dort stieß sie mit dem von links kommenden Leichtkraftrad des 16-Jährigen zusammen. Dieser stürzte in der Folge und verletzte sich hierdurch schwer. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn vollgesperrt.

21.10.2025 / Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Soltau: Am Dienstagmittag befuhr eine 31-Jährige mit ihrem Auto die Straße "Am Alten Stadtgraben" in Richtung Walsroder Straße (L 163). An der Kreuzung zur Feldstraße wollte sie gegen 13:45 Uhr nach rechts abbiegen. Hierbei übersah sie einen auf dem Radweg fahrenden 49-Jährigen auf einem Pedelec. In der Folge stürzte dieser und verletzte sich schwer. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

21.10.2025 / Auto überschlägt sich

Munster: Gegen 13:00 Uhr kam es am Dienstag auf der L 211 im Bereich der dortigen Kreuzung zur B 71/L 211/K 36 ("Hermannseck") zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leichtverletzt wurden. Als ein 18-Jähriger die Kreuzung von der K 36 kommend in Richtung L 211 überfahren wollte, hielt er zunächst an dem dortigen Stoppschild. Als er dann über die Kreuzung fuhr, verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und kam in einen Straßengraben ab. Hier überschlug sich das Fahrzeug, bevor es auf dem Dach zum Liegen kam. Durch den Unfall wurden die beiden Mitfahrer (18 und 19 Jahre) leicht verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Unfallursache ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

21.10.2025 / Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr

Bad Fallingbostel: Als eine 64-Jährige, die die Düshorner Straße in Richtung Walsrode befuhr, nach links auf den Parkplatz eines Supermarkts abbiegen wollte, übersah sie das Auto einer 83-Jährigen. Diese kam ihr stadteinwärts entgegen. Durch den Zusammenstoß gegen 12:00 Uhr geriet das Auto der 83-Jährigen ins Schleudern, durchbrach einen Zaun und kam in einem Vorgarten zum Stehen. Beide Fahrerinnen wurden durch den Unfall leicht verletzt und die 64-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

20./21.10.2025 / Werkzeuge gestohlen

Bockhorn/Rethem/Hodenhagen: In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten Unbekannte Werkzeug von der Ladefläche eines Firmenfahrzeugs, das in der Straße "Bockhorn" stand. Nachdem die Täter mehrere Werkzeuge und Maschinen an sich genommen hatten, flüchteten sie vom Tatort. Auch in Rethem kam es am frühen Dienstagmorgen zu einem Diebstahl von Werkzeug. Gegen 04:00 Uhr entwendeten Unbekannte in der Straße "Allerring" mehrere Elektrowerkzeuge von der Ladefläche eines Transporters. Hierzu öffneten sie zuvor gewaltsam die Hecktür des Fahrzeugs. In Hodenhagen entwendeten Unbekannte auch nach gewaltsamem Öffnen eines Transporters in der Straße "Kreuzkamp" diverse hochwertige Werkzeuge. Hier ereignete sich die Tat vermutlich im Zeitraum von Freitag, gegen 14:30 Uhr, bis Dienstag, gegen 12:00 Uhr. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 und die Polizei in Hodenhagen unter 05162-802550 entgegen.

