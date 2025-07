Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gemeinsame Pressemitteilung Kreis Viersen und Polizei Viersen - Schnelle Hilfe für Seniorin dank "what3words"

Brüggen-Bracht (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich eine 79-jährige Frau aus Brüggen mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl im Brachter Wald festgefahren. Sie rief bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr an, konnte aber nicht eindeutig angeben, wo genau sie sich im Waldgebiet befand. Anhand der beim Notruf übermittelten GPS-Daten konnte die Feuerwehr den Standort der Seniorin bestimmen und mithilfe der Funktion what3words präzise an die Polizei weitergeben.

Was ist what3words? Bei what3words handelt es sich um eine App, mit der sich jeder beliebige Standort schnell und präzise bestimmen lässt. Die Entwickler der App haben die Erde in 3x3-Meter-Quadrate eingeteilt und jedes Einzelne anhand von drei Wörtern benannt. So hat jedes Quadrat eine einzigartige Bezeichnung, zum Beispiel: wespe.szene.einsam. Durch Anklicken eines beliebigen Quadrats auf einer Karte, die auch den eigenen Standort anzeigt, kann die Bezeichnung des Quadrats abgerufen und geteilt werden. Zudem kann über die Eingabe der 3words in ein Suchfeld die Navigation vom eigenen Standort gestartet werden.

Warum ist what3words sinnvoll? Immer wieder gehen Notrufe ein, bei denen der Standort der hilfesuchenden Person unklar ist. Entweder kann die Person in der Stresssituation nicht beschreiben wo sie sich gerade befindet oder der Ort hat keine Adresse, weil es sich beispielsweise um ein Waldgebiet oder eine Außerorts verlaufende Landstraße handelt. Die Benennung des what3words-Quadrats ist eindeutig und vor allem am Telefon einfacher zu übermitteln als GPS-Daten, die möglicherweise ungenau sind. Einsatzkräfte können so schneller an den Einsatzort herangeführt werden und untereinander einfacher kommunizieren, der Kreis Viersen nutzt die Technik in der Kreisleitstelle seit Anfang 2025.

Wie kann ich what3words nutzen? Die Polizei und der Kreis Viersen empfehlen, die App kostenlos im App-Store herunter zu laden und sich mit der Nutzung vertraut zu machen. Die App ist zwar einfach gehalten, aber in einer Not- bzw. Stresssituation ist es leichter die Dinge abzurufen, die man schon kennt. Eine Nutzung der App erfordert zumindest ein schwaches GPS-Signal, kann aber auch offline verwendet werden. /CP (715)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell