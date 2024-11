BPOL-HRO: Alkoholisierte Frau verbringt Nacht im Polizeigewahrsam

Rostock (ots) - Am Samstagabend, den 16. November 2024 gegen 18:00 Uhr soll eine junge Frau in der S-Bahn vom Rostocker Hauptbahnhof Richtung Warnemünde sexuell belästigt worden sein. Noch am selben Abend konnte ein Tatverdächtiger durch Polizeibeamte der Bundespolizeiinspektion Rostock identifiziert und in Gewahrsam genommen werden. Die 18-jährige Geschädigte gab an, in der S-Bahn vom Rostocker Hauptbahnhof zum ...

mehr