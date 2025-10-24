Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Fahrer unter Opiaten; Wenzingen: Unfall mit Baum; Schneverdingen: Verkehrsunfall auf Kreuzung - Zeugen gesucht; Heidekreis: Werkzeugdiebstähle

Heidekreis (ots)

23.10.2025 / Fahrer unter Opiaten

Soltau: Polizeikräfte kontrollierten am Donnerstagabend kurz vor 23:00 Uhr einen 25-jährigen Autofahrer. Während der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung des Fahrers durch Drogen. Aufgrund von Auffälligkeiten in den vor Ort durchgeführten Körpertestverfahren wurde ein Urintest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Opiate. Dem 25-Jährigen wurde aus diesem Grund die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

23.10.2025 / Unfall mit Baum

Wenzingen: Ein 18-Jähriger befuhr am Donnerstagnachmittag die Wenzinger Straße in Richtung Uetzingen. In einer Rechtskurve kam er gegen 14:40 Uhr aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser und laubbedeckter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Straßenbaum. Der 18-Jährige und seine 19-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

23.10.2025 / Verkehrsunfall auf Kreuzung - Zeugen gesucht

Schneverdingen: Bei einem Verkehrsunfall, der auf der Kreuzung von Bahnhofstraße und Raiffeisenstraße passierte, wurden am Donnerstagmittag zwei Personen leicht verletzt. Gegen 11:20 Uhr wollte ein 39-Jähriger mit einem Auto geradeaus über den Kreuzungsbereich fahren. Zeitgleich fuhr eine von links kommende 80-Jährige ebenfalls mit einem Auto auf die Kreuzung, um sie auch geradeaus zu überqueren. In der Mitte der Kreuzung kam es daraufhin zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall wurden beide Personen leicht verletzt. Der 39-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung wurde für die Unfallaufnahme zeitweise vollgesperrt. Da beide unterschiedliche Angaben zur Ampelfarbe machten, sucht die Polizei in Schneverdingen nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter 05193-982500 zu melden.

22./23.10.2025 / Werkzeugdiebstähle

Heidekreis: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Landkreis zu insgesamt vier Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen. Sämtliche Taten passierten im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen. Die unbekannten Täter öffneten hierbei gewaltsam eine Tür der betroffenen Transporter und entwendeten im Innenraum befindliches Werkzeug. Die Taten passierten in der August-Wolff-Straße in Walsrode, der Straße "Im Hagen" in Benefeld, in der Alten Dorfstraße in Schwarmstedt und in der Michelsenstraße in Bad Fallingbostel. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640, in Schwarmstedt unter 05071-800350 und in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell