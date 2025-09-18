PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Celle - Hambühren (ots)

Am 17.09.2025, gegen 21:40 Uhr, kam es auf der B214 in Höhe Hambühren zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer nahm während seiner Fahrt wahr, dass ein entgegenkommendes Fahrzeug nach und nach auf den linken Fahrstreifen geriet, damit das Rechtsfahrgebot missachtete und ihm direkt entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Pkw-Fahrer nach rechts aus, wobei er mit einer Schutzplanke kollidierte. Der entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt fort.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Wietze unter der Rufnummer 05146 - 986230 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kathrin Hilgert
Telefon: 05141-277104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

