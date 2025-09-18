Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vier Pfoten im Einsatz - Diensthunde stellen flüchtige Person

Celle (ots)

Am gestrigen Tag kam es im Rahmen einer geplanten Festnahme zu einer besonderen Situation: Die betroffene Person zeigte sich mit der Maßnahme nicht einverstanden und ergriff zu Fuß die Flucht. Diese führte in einen brachliegenden Baustellenbereich in der Nähe der B214. Das Gelände war stark bewachsen, unübersichtlich und aufwendig zu durchsuchen. Eine alleinige Absuche durch die Kräfte der Polizei Celle war daher nicht möglich. Zur Unterstützung wurden deshalb drei Diensthunde hinzugezogen. Mit feiner Nase und großem Einsatz durchkämmten die vierbeinigen Kollegen das Gelände. Schließlich gelang es einem der Hunde, die gesuchte Person auf einem stark bewachsenen Erdhügel in einer Bodenvertiefung aufzuspüren. Damit war die Flucht beendet. Der Mann wurde anschließend für weitere Maßnahmen der Wache zugeführt. Der Einsatz zeigt einmal mehr, wie unverzichtbar Diensthunde für die Polizei sind: Sie finden, was für den Menschen verborgen bleibt, schützen ihre Teams zuverlässig und leisten tagtäglich einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Bevölkerung.

