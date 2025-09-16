Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gemeinsam stark für Opfer: Stiftung Opferhilfe Niedersachsen und WEISSER RING e.V. Niedersachsen vertiefen Zusammenarbeit

Celle (ots)

Die Stiftung Opferhilfe Niedersachsen und der WEISSE RING e.V. Niedersachsen bündeln künftig ihre Kräfte, um Menschen, die Opfer von Straftaten geworden sind, noch umfassender zu unterstützen. Beide Organisationen verfolgen das gemeinsame Ziel, Betroffenen kostenlos, vertraulich und wirkungsvoll zur Seite zu stehen. Die Opferhilfe-Angebote umfassen: - Rechtsinformation: Aufklärung über Rechte und Pflichten, insbesondere für Zeuginnen und Zeugen vor Gericht. - Begleitung im Strafverfahren: Orientierung zum Ablauf, Unterstützung bei Behördengängen sowie persönliche Begleitung zu Gerichtsterminen. - Psychosoziale Betreuung: Stabilisierung, Beratung und Begleitung in belastenden Lebenssituationen. - Finanzielle Unterstützung: In besonderen Notlagen kann unbürokratische Hilfe gewährt werden. Durch den engeren Austausch ihrer Fachkompetenzen wollen die Stiftung Opferhilfe Niedersachsen und der WEISSE RING e.V. Niedersachsen Betroffenen künftig noch schneller und gezielter helfen. Beide Organisationen legen besonderen Wert auf Vertraulichkeit und eine individuelle, auf die Bedürfnisse der Opfer zugeschnittene Unterstützung. Opferschutz ist nicht nur Thema der Opferhilfeinstitutionen sondern obliegt ebenfalls der Polizei. Die gute Vernetzung sorgt für eine frühzeitige Einbindung der Opfer in das Hilfesystem und ermöglicht den jeweiligen Unterstützungsbedarf. Saskia Prottengeyer vom Büro Lüneburg der Stiftung Opferhilfe Niedersachen sowie Anne Wycisk als Außenstellenleitung des Weissen Rings in Celle nutzen einen gemeinsamen Termin am 10.09.2025 bei der Polizei Celle dazu, um diese Kooperation der Leitungsebene der Polizeiinspektion Celle, u.a. dem Leiter Frank Freienberg und dem Leiter des Präventionsteams Christian Riebandt, vorzustellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell