Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Einbruch in Jugendherberge; Schneverdingen: Schlangenlinien gefahren

Heidekreis (ots)

26./27.10.2025 / Einbruch in Jugendherberge

Bad Fallingbostel: In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in eine Jugendherberge im Liethweg ein. Sie betraten das Gebäude durch ein Fenster und durchsuchten daraufhin die Räumlichkeiten. Die Täter verließen den Tatort mit Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

26.10.2025 / Schlangenlinien gefahren

Schneverdingen: Durch Zeugen wurde am Sonntagabend eine 64-Jährige gemeldet, die mit einem Auto auf der L 171 zwischen Neuenkirchen und Schneverdingen fuhr. Hierbei kam sie aufgrund von Schlangenlinien mehrfach in den Gegenverkehr ab, so dass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. Einsatzkräfte hielten die 64-Jährige deshalb in der Großen Straße in Schülern an. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei der Fahrerin ein starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 1,69 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein der 64-Jährigen wurde beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell