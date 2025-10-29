Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Werkzeug gestohlen; Schneverdingen: Wertgegenstände aus mehreren Fahrzeugen gestohlen; Hademstorf: Verkehrsunfall; Bad Fallingbostel: Echter Wasserschaden, falsche Handwerker

Heidekreis (ots)

28.10.2025 / Werkzeug aus Transporter gestohlen

Walsrode: Unbekannte schlugen in der Nacht zu Dienstag die Heckscheibe eines Transporters ein, der in der Moorstraße, in Höhe der dortigen Feuerwehr, stand. Aus dem Inneren wurde schließlich diverses Werkzeug entwendet. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen, nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

28.10.2025 / Wertgegenstände aus mehreren Fahrzeugen gestohlen

Schneverdingen: In der Nacht von Montag auf Dienstag waren mindestens fünf Fahrzeuge, die im Stadtgebiet Schneverdingen parkten, das Ziel von Tätern. Dabei schlugen die Unbekannten in vier Fällen jeweils die Autoscheiben ein und entwendeten anschließend Wertgegenstände. In einem Fall blieb es beim Versuch. Die Taten ereigneten sich in der Weststraße, Am Brammer, in der Overbeckstraße, im Osterwaldweg sowie in der Bergstraße. Hinweise zu den Taten oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizeiinspektion Heidekreis keine Wertgegenstände im Fahrzeug aufzubewahren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/diebe-haben-es-auf-wertsachen-in-kfz-abgesehen

28.10.2025 / Schwerer Verkehrsunfall

Hademstorf: Am späten Dienstagabend kam es in Hademstorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Autofahrer fuhr hier mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Landesstraße 190 in Fahrtrichtung Eickeloh und kam schlussendlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte das Fahrzeug zwei Bäume und prallte gegen einen Metallpfosten. Der Fahrer sowie sein 27-jähriger Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich. Zudem stellten die Einsatzkräfte vor Ort fest, dass der 23-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Der Verursacher musste daraufhin eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Es entstand ein Sachschaden von über 11.000 Euro.

27.10.2025 / Echter Wasserschaden, falsche Handwerker

Bad Fallingbostel: Am Montagnachmittag ließ eine 78-Jährige zwei vermeintliche Handwerker in ihre Wohnung in der Hermann-Löns-Straße, nachdem sie zuvor eine örtliche Firma aufgrund eines echten Wasserschadens beauftragt hat. Die falschen Handwerker verlangten nach einer ersten Einschätzung des Schadens schließlich eine Anzahlung von mehreren hundert Euro. Der Betrug fiel erst auf, als die Geschädigte Rücksprache mit der beauftragten Firma hielt. Da waren die Täter, ein stämmiger sowie ein schmächtiger Mann im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren, bereits mit dem Geld verschwunden. Hinweise zu den dunkelhaarigen Betrügern, die beide akzentfreies Deutsch sprachen, nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell