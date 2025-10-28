Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Schwerer Verkehrsunfall; Schülern/Sprengel: Ortstafeln entwendet; Rethem: Unfallflüchtiger gesucht

Heidekreis (ots)

28.10.2025 / Schwerer Verkehrsunfall

Walsrode: Am Dienstagmorgen kam es gegen 08:30 Uhr auf der Landesstraße 190, in Höhe der Anschlussstelle Walsrode-Süd, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen geriet hier ein 67-Jähriger mit seinem Auto alleinbeteiligt von der Fahrbahn und kollidierte mit einer Schutzplanke, als er von Walsrode in Richtung Beetenbrück fuhr. Einsatzkräfte konnten den bewusstlosen Mann bergen, der trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb. Aufgrund der Gesamtumstände ist ein medizinischer Notfall als mögliche Unfallursache nicht auszuschließen.

27.10.2025 / Ortstafeln entwendet

Schülern/Sprengel: Unbekannte entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Ortstafeln an den verschiedenen Ortsausgängen in Schülern und Sprengel. In diesem Zusammenhang wurde ein ältere Mercedes A-Klasse mit HK-Kennzeichen gesichtet. Hinweise zur Tat oder dem verdächtigen Fahrzeug nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

26.10.2025 / Unfallflüchtiger gesucht

Rethem: In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen kam es in der Mühlenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein Verkehrszeichen sowie ein Fahrradständer beschädigt wurden. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr dabei in Höhe der der dortigen Apotheke rückwärts und verursachte die Beschädigungen. Dabei wurde zumindest das Rücklicht des flüchtigen Fahrzeuges beschädigt. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizei in Rethem unter 05165-291340 entgegen.

