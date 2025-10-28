PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Schwerer Verkehrsunfall; Schülern/Sprengel: Ortstafeln entwendet; Rethem: Unfallflüchtiger gesucht

Heidekreis (ots)

28.10.2025 / Schwerer Verkehrsunfall

Walsrode: Am Dienstagmorgen kam es gegen 08:30 Uhr auf der Landesstraße 190, in Höhe der Anschlussstelle Walsrode-Süd, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen geriet hier ein 67-Jähriger mit seinem Auto alleinbeteiligt von der Fahrbahn und kollidierte mit einer Schutzplanke, als er von Walsrode in Richtung Beetenbrück fuhr. Einsatzkräfte konnten den bewusstlosen Mann bergen, der trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb. Aufgrund der Gesamtumstände ist ein medizinischer Notfall als mögliche Unfallursache nicht auszuschließen.

27.10.2025 / Ortstafeln entwendet

Schülern/Sprengel: Unbekannte entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Ortstafeln an den verschiedenen Ortsausgängen in Schülern und Sprengel. In diesem Zusammenhang wurde ein ältere Mercedes A-Klasse mit HK-Kennzeichen gesichtet. Hinweise zur Tat oder dem verdächtigen Fahrzeug nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

26.10.2025 / Unfallflüchtiger gesucht

Rethem: In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen kam es in der Mühlenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein Verkehrszeichen sowie ein Fahrradständer beschädigt wurden. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr dabei in Höhe der der dortigen Apotheke rückwärts und verursachte die Beschädigungen. Dabei wurde zumindest das Rücklicht des flüchtigen Fahrzeuges beschädigt. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizei in Rethem unter 05165-291340 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

  • 27.10.2025 – 15:08

    POL-HK: Soltau: Tödlicher Verkehrsunfall

    Heidekreis (ots) - 27.10.2025 / Tödlicher Verkehrsunfall Soltau: Am Montagvormittag kam es auf der K 2, zwischen Bispingen und Soltau, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Ein 54-Jähriger fuhr dort zuvor mit einem Auto in Richtung Soltau. Aus bislang unbekannter Ursache kam er gegen 11:10 Uhr kurz vor Harmelingen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrer ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 11:10

    POL-HK: Pressemeldung für die Einsatzlage Wochenende 24-26.10.2025

    Heidekreis (ots) - 1. Heidekreis: Gefahrenstellen durch umgestürzte Bäume Durch den Sturm in der Nacht auf Sonntag stürzten mehrere Bäume um und blockierten teilweise Straßen. Die Polizei erhielt Kenntnis von Gefahrenstellen in den Bereichen Lünzen, Häuslingen, Emhof, Hermannseck und Dorfmark. Durch die freiwilligen Feuerwehren konnten die Bäume geräumt ...

    mehr
