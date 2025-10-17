Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Übung // Technische Hilfeleistung - Verkehrsunfall

Wetter (Ruhr)

Die Kameradinnen und Kameraden der Löscheinheit Volmarstein trafen sich im September zu einem Übungsabend. Auf dem Dienstplan stand an diesem Tage die patientenorientierte Rettung aus einem verunfallten PKW. Zunächst starteten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte mit einem Theorieblock und gingen im Anschluss zu einer praktischen Übung über. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte dann einen Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen vor. Die Fahrerin (eine realistische Unfalldarstellerin) eines Fahrzeuges hatte die Kontrolle über dieses verloren und war in ein parkendes Fahrzeug gefahren. Infolgedessen war die Fahrerin in ihrem PKW eingeklemmt und ein Zugang über die Fahrertür war aufgrund des Unfalles nicht möglich. Zudem ließen sich weder die Beifahrertür noch die Heckklappe öffnen. Zunächst übernahm daher umgehend ein Trupp die medizinische Erstversorgung der Fahrerin durch eine Seitenscheibe. Parallel wurde das Fahrzeug direkt durch einen Trupp gegen Wegrollen gesichert und zur Verhinderung weiterer Erschütterungen unterbaut. Ebenfalls wurde der Brandschutz sichergestellt, der Bereich ausgeleuchtet und die Unfallstelle gegen den Straßenverkehr abgesichert. Unter Vornahme von technischem Gerät wurde im Anschluss nach Absprache mit dem Rettungsdienst die Heckklappe des Fahrzeuges geöffnet, um einen näheren Zugang zur verletzten Fahrerin zu bekommen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bereiteten danach die schonende technische Rettung aus dem Fahrzeug vor und befreiten die Fahrerin schließlich durch das Heck des Fahrzeuges und übergaben diese an den Rettungsdienst. Abschließend wurden die entsprechenden Schritte nochmals in Ruhe besprochen und es konnte der Umgang mit dem technischen Gerät am Fahrzeug weiter geübt werden. Alle Beteiligten zeigten sich mit dem Übungsabend sehr zufrieden und waren begeistert.

