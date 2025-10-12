Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter (Ruhr) - Freiwillige Feuerwehr am Samstag und Sonntag im Einsatz

Wetter (Ruhr)

Am Samstag Mittag wurde um 11:52 Uhr die Löscheinheit Grundschöttel zur Landeplatzabsicherung für einen Rettungshubschrauber auf die Grundschötteler Straße alarmiert. Bereits kurze Zeit später wurde durch den Rettungsdienst mitgeteilt, dass der Rettungshubschrauber nicht erforderlich ist und der Einsatz für die Feuerwehr konnte somit nach 10 Minuten abgebrochen werden.

Um 21:09 Uhr wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Gartenstraße alarmiert. Vor Ort wurde durch die Einsatzkräfte direkt die Lage erkundet und die Tür zur betroffenen Wohnung schadenfrei geöffnet. Ebenso wurde direkt ein Rauchvorhang gesetzt, um eine Ausbreitung des Rauches in den Treppenraum auf ein Minimum zu reduzieren. Der zur weiteren Erkundung unter Atemschutz vorgehende Trupp konnte dann zeitnah feststellen, dass sich niemand in der Wohnung befand und angebranntes Essen auf dem Herd zur Auslösung des Rauchmelders geführt hatte. Das nicht mehr genießbare Essen wurde nach draußen verbracht und der betroffene Bereich im Anschluss mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Einsatzstelle wurde abschließend an die Polizei übergeben und nach 65 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

Ebenfalls ist seit dem heutigen Mittag die Löscheinheit Grundschöttel mit einem Fahrzeug zur Unterstützung der Feuerwehr Gevelsberg im Einsatz. Zudem wurde durch die Feuerwehr Wetter (Ruhr) in Gevelsberg mit Rettungssägen und 1 Person in der Technischen Einsatzleitung des Ennepe-Ruhr-Kreises unterstützt.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell