FW-EN: 100 Jahre Löscheinheit Esborn - Ein Jahrhundert im Dienst der Sicherheit

Die Löscheinheit Esborn der Freiwilligen Feuerwehr Wetter (Ruhr) feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen - ein stolzes Jubiläum, das die lange Tradition ehrenamtlichen Engagements, Kameradschaft und aktiven Bevölkerungsschutzes in den Mittelpunkt stellt. Seit 1925 engagieren sich die Mitglieder ehrenamtlich und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Wetter (Ruhr).

Bereits Anfang September fand der offizielle Festakt im Feuerwehrgerätehaus Esborn statt. Zahlreiche Gäste aus Politik, Feuerwehr, Hilfsorganisationen und Gesellschaft würdigten die Verdienste und das jahrzehntelange Engagement der Einheit. Grußworte an die Anwesenden richteten Bürgermeister Frank Hasenberg und Stadtbrandinspektor Ralf Tonetti. Weitere Grußworte folgten von Kreisbrandmeister Martin Weber sowie dem stellvertretenden Präsidenten des Kreisfeuerwehrverbandes Michael Wilms. Beide überreichten auch eine silberne Ehrenmedaille sowie eine Ehrenurkunde. Diese Auszeichnungen werden vom Ennepe-Ruhr-Kreis sowie dem Kreisfeuerwehrverband gemeinsam verliehen.

In einer Festrede von Löscheinheitsführer Nick Friedel betonte dieser die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehr als Rückgrat der kommunalen Gefahrenabwehr. Seit 1925 stehe man in Esborn bereit, wenn Menschen Hilfe brauchen. Das 100-jährige Bestehen sei nicht nur eine Zeitreise, sondern auch ein Zeichen dafür, dass Ehrenamt und Gemeinschaft weiterhin einen festen Platz in unserer Gesellschaft haben.

Im Anschluss folgten noch eine Präsentation der 100-jährigen Geschichte der Löscheinheit und eine Chronik mit der seit 49 Jahren bestehenden Freundschaft zu den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wampersdorf aus Niederösterreich. In diesem Zusammenhang durfte dann Michael Wilms im Auftrag des Kreisfeuerwehrverbandes die Medaille für besonderes Engagement in internationaler Zusammenarbeit im Feuerwehrwesen des Deutschen Feuerwehr Verbandes an Johannes Lanmüller von der Feuerwehr Wampersdorf verleihen. Seit Jahren hat er sich um die enge Freundschaft zwischen den beiden Feuerwehren verdient macht.

Im Laufe des Abends gab es zudem die Möglichkeit, eine kleine historische Ausstellung inklusive entsprechender Exponate im Schulungsraum der Einheit zu besichtigen.

Abschließend klang der Abend bei einem geselligen Beisammensein in gemütlicher Atmosphäre aus. Bei guten Gesprächen, Getränken und einem leckeren Essen nutzten Gäste und Mitglieder die Gelegenheit zum Austausch und gemeinsamen Erinnern.

