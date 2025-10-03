Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Feuerwehr zweimal im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel wurden am Donnerstag, 02.10.2025, um 18:17 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Nachtigallstraße alarmiert. Vor Ort waren durch die Einsatzkräfte allerdings keine Maßnahmen mehr erforderlich und der Einsatz wurde nach rund 20 Minuten beendet.

Das Löschgruppenfahrzeug der Löscheinheit Grundschöttel wurde dann direkt in den Genossenschaftsweg alarmiert. Hier sollte ein Baumstumpf brennen. Bei Eintreffen der ehrenamtlichen Einsatzkräfte brannten insgesamt zwei Baumstümpfe sowie eine Fläche von rund 25 Quadratmetern. Das Feuer wurde von einem Trupp abgelöscht. Um letzte Glutnester erreichen zu können, wurden die Baumstümpfe mit einer Motorsäge zerkleinert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, sodass die Einsatzstelle nach rund zwei Stunden an die Polizei übergeben werden konnte.

