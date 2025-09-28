Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Samstag für die Löscheinheit Wengern und Tragehilfe am Sonntag

Wetter (Ruhr) (ots)

Zunächst wurde diese um 07:22 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Trienendorfer Straße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte konnte ein Fenster schadenfrei geöffnet werden und die Wohnung wurde kontrolliert. Dabei konnte allerdings kein Auslösegrund festgestellt werden, sodass der Einsatz nach rund 45 Minuten beendet werden konnte. Neben den Kräften der Feuerwehr waren noch ein Rettungswagen sowie die Polizei vor Ort.

Weiter ging es um 16:24 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Trienendorfer Straße. Hier hatte eine angrenzende Anwohnerin Rufe aus einer Wohnung gehört und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Während die Einsatzkräfte einen Zugang in die Wohnung erkundeten, wurde die ältere Bewohnerin aufmerksam und gab die Rückmeldung, dass sie wohlauf sei und lediglich mit Kopfhörern das Spiel von Borussia Dortmund verfolgt und ausgiebig das Tor zum 2:0 gefeiert habe. Passenderweise war sie auch mit einem Trikot ihres Lieblingsvereins gekleidet. Die Einsatzkräfte brachen daraufhin den Einsatz ab und wünschten noch ein glückliches Restspiel.

Die Löscheinheit Volmarstein wurde am Sonntag um 09:03 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Hauptstraße alarmiert. Hier benötigte die Besatzung eines Rettungswagens Unterstützung beim schonenden Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde durchgeführt und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell