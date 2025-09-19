Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Zwei Einsätze am Freitag in der Früh für die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wetter (Ruhr) (ots)

Um 04:40 Uhr wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter zu Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Die Kameradinnen und Kameraden unterstützten bei dem schonenden Transport der Person durch das Treppenhaus zum bereitstehenden Rettungswagen. Nach ca. 50 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

Der nächste Einsatz folgte um 06:15 Uhr. Die Kameradinnen und Kameraden der Löscheinheit Volmarstein wurden zu einem umgestürzten Baum auf die Hagener Str. alarmiert. Dort lagen bereits Teile eines im Hang stehenden Baumes auf der Fahrbahn und weitere Äste drohten unmittelbar herabzustürzen. Um alle Gefahrenäste des Baumes zu entfernen, wurde durch den Einsatzleiter auch die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel angefordert. Nachdem alle Gefahrenäste des Baumes entfernt waren, wurde die Einsatzstelle an das Ordnungsamt der Stadt Wetter (Ruhr) übergeben und die eingesetzten Kräfte konnten nach ca. 2,5 Stunden an die Standorte zurückkehren. Für die Dauer der Arbeiten musste die Hagenerstr. im betroffenen Bereich voll gesperrt werden. Leider ignorierten einige Verkehrsteilnehmer die Absperrungen und mussten dann entsprechend wenden. Hierbei wurde auch leider ein Verkehrsleitkegel an einer der Absperrungen überfahren und dadurch zerstört.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell