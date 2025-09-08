PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Senioreneinrichtung

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden heute Morgen um 05:51 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Senioreneinrichtung in der Friedrichstraße alarmiert. Hier konnte durch den Einsatzführungsdienst schnell Entwarnung gegeben werden. Im Restaurantbereich der Einrichtung hatte ein Rauchmelder ohne erkennbaren Grund ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde einem Verantwortlichen übergeben und der Einsatz konnte nach 20 Minuten beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

