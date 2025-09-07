Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter (Ruhr) - 2 Einsätze am Samstag für die Freiwillige Feuerwehr

Wetter (Ruhr) (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde die Löscheinheit Alt-Wetter um 02:05 Uhr mit der Meldung "Geruch unklar" in die Schöntaler Str. alarmiert. Nachdem die ehrenamtlichen Kräfte kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintrafen, wurden die Räumlichkeiten eingehend - jedoch ohne besondere Feststellung - kontrolliert. Die Einsatzstelle wurde daraufhin an den Wohnungsnutzer übergeben und die Kräfte beendeten nach ca. 30 Minuten den Einsatz.

Am Samstag um 10:49 Uhr wurde die Löscheinheit Grundschöttel zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Die Kameradinnen und Kameraden unterstützten mit einer Schleifkorbtrage beim schonenden Transport des Patienten zum bereitstehenden Rettungswagen. Dieser Einsatz konnte ebenfalls nach ca. 30 Minuten beendet werden.

