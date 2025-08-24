Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - drei weitere Einsätze am Sonntag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Esborn wurde am heutigen Sonntag um 14:10 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Voßhöfener Straße alarmiert. Hier benötigte die Besatzung des Rettungswagens Unterstützung beim Transport der Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde durchgeführt und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Volmarstein und Esborn wurden um 14:43 Uhr zu gemeldetem Gasgeruch in einem Wohnhaus in der Kaiserstraße alarmiert. Durch die Eigentümer wurde der Geruch im Keller wahrgenommen und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurden erste Messungen durchgeführt. Dabei konnten zunächst keine erhöhten Messwerte festgestellt werden. Der betroffene Bereich wurde gelüftet. Nach dem Eintreffen des Versorgungsunternehmens "AVU" führte der Mitarbeiter weitere Messungen durch. Hier konnten leicht erhöhte Werte an dem Gasanschluss festgestellt werden, sodass dieser die weiteren Maßnahmen übernahm. Für die Feuerwehr konnte der Einsatz nach 60 Minuten beendet werden.

Leider musste für die Arbeiten vor Ort die Kaiserstraße in dem Bereich komplett gesperrt werden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde um 16:56 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder im Bereich der Gartenstraße alarmiert. Hier hatte ein Besucher des Friedhofes den Warnton vernommen und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Nach einer Erkundung vor Ort konnte schnell festgestellt werden, dass der Ton aus einem abgestellten Servicefahrzeug einer Wohnungsgesellschaft kam. Dieses Fahrzeug war in der Bergstraße abgestellt. Ein durch die Einsatzkräfte verständigter Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaft konnte den Rauchmelder unschädlich machen, sodass die Kräfte der Feuerwehr den Einsatz nach 30 Minuten beenden konnten.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell