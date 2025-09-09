PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Bildungseinrichtung

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein sowie der Rettungsdienst wurden am gestrigen Abend um 22:38 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Bildungseinrichtung in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte herausgefunden werden, dass ein Rauchmelder durch angebranntes Essen in einer Bratpfanne ausgelöst worden war. Der Bereich wurde gelüftet und die Einsatzstelle wurde an einen Verantwortlichen übergeben. Für die Feuerwehr konnte der Einsatz nach 25 Minuten beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

