FW-EN: Wetter (Ruhr) - Unterstützung für den Rettungsdienst am Sonntagvormittag
Wetter (Ruhr) (ots)
Die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel wurde am heutigen Sonntag um 10:42 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Ortsteil Grundschöttel alarmiert. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde eine Person schonend über Drehleiter aus dem Gebäude gerettet und an den bereitstehenden Rettungswagen übergeben. Der Einsatz konnte dann nach ca. 45 Minuten beendet werden.
