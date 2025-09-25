Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Feuerwehr rückt am Abend zu drei Einsätzen fast gleichzeitig aus

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Mittwochabend um 18:06 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder mit einer sichtbaren Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße alarmiert. Das Wohnhaus wurde bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte komplett geräumt und die Personen in einem Mannschaftstransportfahrzeug untergebracht. Durch einen Trupp unter Atemschutz konnte festgestellt werden, dass in einer Erdgeschosswohnung ein Mülleimer in Brand geraten war. Das Brandgut wurde nach draußen verbracht und dort abgelöscht. Die Räumlichkeiten wurden mit einem Lüfter vom Brandrauch befreit und die Einsatzstelle an die Polizei zur Brandursachenübermittlung übergeben. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes konnten diesen Einsatz nach rund 40 Minuten beenden.

Um 18:09 Uhr wurde die Löscheinheit Wengern zu einem umgestürzten Baum auf der Hagener Straße alarmiert. Durch die Besatzung des Löschfahrzeuges konnte festgestellt werden, dass ein umgestürzter Baum zum Teil in die Fahrbahn ragte. Das Hindernis wurde mittels Kettensäge beseitigt und beiseitegeräumt. Die Straße wurde gereinigt und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Um 18:23 Uhr erfolgte dann der Alarm für die Löscheinheit Alt-Wetter. Auch hier wurde ein Gefahrenbaum gemeldet. In der Wasserstraße drohte ein Baum auf einen Parkplatz zu stürzen. Die Gefahr wurde mittels Kettensäge und Hochentaster beseitigt. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten diesen Einsatz nach rund 40 Minuten beenden.

In der Nacht zum Donnerstag wurde die Löscheinheit Wengern um 03:17 Uhr zu einem umgestürzten Baum auf der Oberwengerner Straße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Hindernis schon durch einen Passanten beiseitegedrückt worden. Mittels Handsäge wurden noch zwei Schnitte vorgenommen, um auch die letzten Äste von der Fahrbahn zu bekommen. Der Bereich wurde anschließend abgeflattert und der Stadtbetrieb am Morgen informiert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach 35 Minuten beendet werden.

