FW-EN: Wetter (Ruhr) - Löscheinheit Wengern am Nachmittag erneut im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Um 14:11 Uhr wurden am heutigen Nachmittag die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheit Wengern erneut mit dem Stichwort "Hindernis auf Straße" alarmiert. Diesmal ging es in die Trienendorfer Str. auf Höhe des dortigen Viaduktes. Ebenfalls mitalarmiert waren die Kräfte des Tagesdienstes. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde direkt festgestellt, dass durch einen umgestürzten Baum auch eine Stromleitung des örtlichen Energieversorgers beschädigt wurde. Aufgrund dessen wurde dieser umgehend durch den Einsatzleiter angefordert, um die Leitung stromlos zu schalten. Nachdem der Energieversorger dies erledigt hatte, konnten die Kräfte mit den Arbeiten beginnen und entfernten den umgestürzten Baum mittels Kettensäge und Hochentaster. Abschließend wurden die Fahrbahn noch mittels Besen gereinigt und an die AVU übergeben. Die Kräfte konnten nach 1 Stunde und 15 Minuten an die Standorte zurückkehren. Für die Dauer der Arbeiten musste die Straße im betroffenen Bereich voll gesperrt werden.

