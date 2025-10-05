PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - weitere drei Einsätze am Sonntag für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Auch am Sonntag wurde die Feuerwehr Wetter (Ruhr) insgesamt dreimal alarmiert, um Einsatzlagen abzuarbeiten.

Den Beginn machte die Löscheinheit Esborn. Um 08:59 Uhr versperrte ein umgestürzter Baum die Straße Im Braken. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde eine Motorsäge vorgenommen, um den im Durchmesser 30 cm dicken Baum zu entfernen. Anschließend wurde die Fahrbahn noch gereinigt und der Einsatz konnte nach rund 120 Minuten beendet werden.

Weiter ging es für die Löscheinheit Alt-Wetter um 09:36 Uhr in der Mühlenfeldstraße. Hier wurde eine hilflose Person hinter verschlossener Wohnungstür gemeldet. Durch die Kräfte konnte die Wohnungstür schadenfrei geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben werden. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach rund 25 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Wengern wurde um 11:33 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Liboriusstraße alarmiert. Hier benötigte die Besatzung vom Rettungswagen Unterstützung beim schonenden Transport der Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde durchgeführt und der Einsatz konnte nach 50 Minuten beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 08:31

    FW-EN: Wetter - weitere Einsätze am Wochenende

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Freitag, 03.10.2025, um 09:56 Uhr noch einmal in den Genossenschaftsweg alarmiert. Hier glimmte in einem der Baumstämme vom Vortag erneut ein Feuer. Der Stamm wurde mit einer Motorsäge weiter zerkleinert, sodass auch die letzten Glutnester abgelöscht werden konnten. Die Kräfte beendeten den Einsatz nach rund 80 Minuten. Weiter ging es für die ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 11:25

    FW-EN: 2 Einsätze am Dienstagabend für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

    Wetter (Ruhr) (ots) - Am gestrigen Abend wurden um 18:45 Uhr die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel mit dem Stichwort "Brand Wald" zum Kreuzungsbereich Bahnhofstr. / Kaiserstr. in Alt-Wetter alarmiert. Der Anrufer gab an, knistern aus dem angrenzenden Wald zu hören und Rauch in Richtung Gut Schede wahrzunehmen. Als die ersten ehrenamtlichen Einsatzkräfte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren