Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - weitere drei Einsätze am Sonntag für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Auch am Sonntag wurde die Feuerwehr Wetter (Ruhr) insgesamt dreimal alarmiert, um Einsatzlagen abzuarbeiten.

Den Beginn machte die Löscheinheit Esborn. Um 08:59 Uhr versperrte ein umgestürzter Baum die Straße Im Braken. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde eine Motorsäge vorgenommen, um den im Durchmesser 30 cm dicken Baum zu entfernen. Anschließend wurde die Fahrbahn noch gereinigt und der Einsatz konnte nach rund 120 Minuten beendet werden.

Weiter ging es für die Löscheinheit Alt-Wetter um 09:36 Uhr in der Mühlenfeldstraße. Hier wurde eine hilflose Person hinter verschlossener Wohnungstür gemeldet. Durch die Kräfte konnte die Wohnungstür schadenfrei geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben werden. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach rund 25 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Wengern wurde um 11:33 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Liboriusstraße alarmiert. Hier benötigte die Besatzung vom Rettungswagen Unterstützung beim schonenden Transport der Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde durchgeführt und der Einsatz konnte nach 50 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell