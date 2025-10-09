Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Feuerwehr auch am Mittwoch und Donnerstag mehrmals im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel wurden am Mittwoch, 08.10.2025, um 17:13 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Nachtigallstraße alarmiert. Die Anruferin gab an, dass in ihrer Wohnung die Rauchmelder ausgelöst hätten und sie aber nicht wüsste, ob es brennen würde. Durch die ersten Einsatzkräfte konnte vor Ort eine minimale Verrauchung der Wohnung festgestellt werden, welche auf einen angebrannten Fisch zurückzuführen war. Die Bewohnerin wurde an den Rettungsdienst übergeben und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der angebrannte Ofenfisch wurde nach draußen verbracht und die Wohnung mit einem akkubetriebenen Lüfter vom Brandrauch befreit. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben und die Kräfte der Feuerwehr beendeten den Einsatz nach 45 Minuten.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheit Grundschöttel wurden in der Nacht zum Donnerstag um 03:46 Uhr aus den Betten geholt. Hier hatte der Rettungsdienst die Kräfte nachgefordert, da in einer Produktionshalle eines Betriebes im Altenhofer Weg eine Kabeltrasse herabgestürzt war, wobei zwei Mitarbeiter verletzt worden sind. Durch die Kräfte wurde der Bereich zunächst abgesperrt. In Absprache mit der Polizei wurde entschieden, dass ein Baufachberater des Technischen Hilfswerkes die weitere Kabeltrasse beurteilen sollte. Nach einer ausgiebigen Kontrolle wurde keine weitere Gefahr festgestellt und die Einsatzstelle wurde für weitere Maßnahmen an die Polizei übergeben.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde heute Morgen um 08:42 Uhr zu einer Gewässerverunreinigung auf der Ruhr alarmiert. Hier hatten Passanten an einem Kanaleinlauf einen ölartigen Film festgestellt und deswegen die Rettungskräfte alarmiert. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurden in Zusammenarbeit mit der DLRG Ölschlängel auf dem Gewässer gesetzt. Dieses erfolgte über ein zu Wasser gelassenes Boot. Aufgrund der erforderlichen Menge wurden weitere Ölschlängel von der Feuerwehr Herdecke angefordert. Diese Ölschlängel sollen verhindern, dass weitere Verunreinigungen in den Ruhrlauf gelangen. Nach dem Ausbringen der Ölsperren wurde die Einsatzstelle an den Stadtbetrieb sowie die untere Wasserbehörde übergeben. Die Kräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach rund 100 Minuten beenden.

Die Löscheinheit Esborn sowie der Rettungsdienst und die Polizei wurden um 10:44 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Voßhöfener Straße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte die Tür schadenfrei geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben werden. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, sodass der Einsatz nach rund 40 Minuten beendet werden konnte.

Um 13:20 Uhr wurde die Löscheinheit Wengern zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Markanaweg alarmiert. Hier benötigte die Besatzung eines Rettungswagens Unterstützung beim schonenden Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde mit vier Einsatzkräften durchgeführt und der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

