Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Tiefenthal (ots)
Weil er gegen ein rechtskräftiges Fahrverbot verstoßen hat, wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen einen 25 Jahre alten Mann eingeleitet. Die Polizei konnte ihn gestern (10.11.25) gegen 13:15 Uhr in Tiefenthal als Autofahrer kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass der Mann selbst seinen Führerschein aufgrund eines Strafbefehls in amtliche Verwahrung gegeben hatte und somit wusste, dass er gegenwärtig kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug fahren darf.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Martina Benz
Tel.: 06359 9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell