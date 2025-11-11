Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Tiefenthal (ots)

Weil er gegen ein rechtskräftiges Fahrverbot verstoßen hat, wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen einen 25 Jahre alten Mann eingeleitet. Die Polizei konnte ihn gestern (10.11.25) gegen 13:15 Uhr in Tiefenthal als Autofahrer kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass der Mann selbst seinen Führerschein aufgrund eines Strafbefehls in amtliche Verwahrung gegeben hatte und somit wusste, dass er gegenwärtig kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug fahren darf.

