POL-PDNW: Traumberuf Polizei - Bewerbertraining für den Polizeiberuf

Die Polizeidirektion Neustadt bietet am Samstag, dem 29.11.2025 ein Bewerbertraining für das Auswahlverfahren bei der Polizei an.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr mit einer kurzen Einführung, danach erhalten Interessenten einen Einblick in die verschiedenen Bestandteile von Eignungstests. Aus erster Hand werden an mehreren Stationen Hinweise zur Vorbereitung gegeben. Mit Übungsaufgaben und in kurzen Bewerbungsgesprächen kann der "Ernstfall" geprobt werden. Außerdem besteht die Gelegenheit, sich über die beruflichen Perspektiven bei der Polizei zu informieren. Das Angebot richtet sich an Bewerber für das Bachelor-Studium bei der Polizei und Bewerber für die Höhere Berufsfachschule "Polizeidienst und Verwaltung", aber auch an junge Leute, die sich noch in der Berufsorientierung befinden.

Das Bewerbertraining findet bei der

Polizeidirektion Neustadt, Exterstraße 21, 67346 Neustadt an der Weinstraße statt und dauert bei Teilnahme an allen Testabschnitten bis ca. 14 Uhr. Da nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmerplätzen vorhanden ist, wird um Anmeldung per E-Mail unter pdneustadt@polizei.rlp.de gebeten. Die Teilnahmebestätigung erfolgt dann per E-Mail.

