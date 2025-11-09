Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht auf einem Supermarktparkplatz

Grünstadt (ots)

Am Samstag, den 08.11.2025, kam es zwischen 12:30 - 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Daimlerstraße in Grünstadt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Aussteigen mit seiner Fahrzeugtür gegen die hintere linke Fahrzeugtür des Dacia Jogger einer 25-jährigen Frau. Der PKW der Frau parkte ordnungsgemäß auf einem der "Eltern-Kind-Parkplätze". Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne einen Personalienaustausch zu gewährleisten. Am Pkw der 25-Jährigen entstand leichter Sachschaden etwa in Höhe von 400,-EUR.

Hinweise zu dem Unfallverursacher und dem Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer: 06359 9312-0 oder per Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

