Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht auf einem Supermarktparkplatz

Grünstadt (ots)

Am Samstag, den 08.11.2025, kam es zwischen 12:30 - 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Daimlerstraße in Grünstadt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Aussteigen mit seiner Fahrzeugtür gegen die hintere linke Fahrzeugtür des Dacia Jogger einer 25-jährigen Frau. Der PKW der Frau parkte ordnungsgemäß auf einem der "Eltern-Kind-Parkplätze". Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne einen Personalienaustausch zu gewährleisten. Am Pkw der 25-Jährigen entstand leichter Sachschaden etwa in Höhe von 400,-EUR.

Hinweise zu dem Unfallverursacher und dem Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer: 06359 9312-0 oder per Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Hofmeister, PK'in

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

