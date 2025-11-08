PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schulwegüberwachung in Grünstadt

Grünstadt (ots)

Im Rahmen der Schulwegüberwachung errichteten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt gemeinsam mit einer anderen Behörde im Südring in Grünstadt im Bereich der dortigen Grundschule eine Kontrollstelle. Im Zeitraum 07:15 bis 08:40 Uhr kontrollierten die Beamten 15 Fahrzeuge. Schwerpunkt der Kontrollen war das Thema "Kindersicherung im Fahrzeug" und die entsprechende Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer. Dabei wurden verschiedene Verstöße festgestellt und sanktioniert. In drei Fällen wurden Kinder nicht vorschriftsmäßig, d.h. ohne erforderlichen Kindersitz, transportiert und in fünf Fällen wurden Kinder ohne Sicherheitsgurt befördert. Weiterhin wurden drei Fahrzeugführer ohne Sicherheitsgurt festgestellt.

Die jeweiligen Fahrerinnen und Fahrer erwartet nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren.

