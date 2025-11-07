Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Diebstahl von Eintrittskarten und Bargeld aus Musikgeschäft

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 05.11.2025 gegen 13:00 Uhr wurden aus einem Ladengeschäft in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim von einem bislang unbekannten Täter mehrere Stoffbeutel entwendet. In den Beuteln befanden sich rund 57 Eintrittskarten sowie mehrere hundert Euro Bargeld. Die Beutel waren ungesichert unter der Verkaufstheke abgelegt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich zur Tatzeit ein bislang unbekannter Mann im Geschäft auf, der sich nach einer Gitarre erkundigte. Während der Inhaber kurz das Lager aufsuchte, befand sich der Mann allein im Verkaufsraum. Erst später stellte der Geschädigte das Fehlen der Beutel fest. Der Tatverdächtige wird beschrieben: ca. 1,90 m groß, kräftige Statur, 8-Tage-Bart, dunkle kurze Haare, dunkle Hose und dunkle Jacke. Der Mann kehrte nicht mehr ins Geschäft zurück.

Ihre Polizei rät, lassen Sie Bargeld und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt oder ungesichert im Verkaufsraum liegen. Bewahren Sie weiterhin Tageseinnahmen möglichst in verschlossenen Behältnissen oder Kassen auf, die außerhalb der Kundenzone stehen. Durch die Installation von Videoüberwachungssystemen können Täter abschreckt werden. Weitere nützliche Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de oder auf ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de

