Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen nach Verkehrsunfall in Asselheim gesucht

Grünstadt OT Asselheim (ots)

Am Mittwoch, den 05.11.2025, kam es gegen 18:30 Uhr im Kreisverkehr in Asselheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der mutmaßlich beteiligte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Ein 20-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Weinstraße in Fahrtrichtung Grünstadt, während der bislang unbekannte Fahrer eines grauen Mercedes die Weinstraße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Beide Fahrzeuge fuhren in den Kreisverkehr ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich der Mercedes hinter dem VW und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit, sodass der VW-Fahrer im Kreisverkehr nach rechts auswich, um eine Kollision von hinten zu verhindern. Dabei kam er über Begrenzungssteine und streifte einen Stromkasten.

Der Fahrer des grauen Mercedes setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 2000EUR geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Fahrer geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell