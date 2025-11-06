PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizeiautobahnstation Ruchheim - Nachtrag: schwerer Verkehrsunfall auf der B9 bei Neuhofen/Limburgerhof

Limburgerhof (ots)

Wie bereits gemeldet ereignete sich am Mittwoch, den 29.10.2025, kurz nach 12 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der B9 in Richtung Speyer, kurz vor der Ausfahrt Neuhofen/Limburgerhof.

Die beiden bei dem Unfall schwer verletzten Personen aus dem vorderen Fahrzeug, eine 88jährige Frau und ein 85jähriger Mann, sind am Wochenende im Krankenhaus leider ihren Verletzungen erlegen.

Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall dauern derzeit noch an. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Ruchheim
Menzel, PHK
Telefon: 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

