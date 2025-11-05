POL-PDNW: Verkehrsunfall mit 3 schwerletzten Personen

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Verkehrsunfall mit 3 schwerletzten Personen

Forst/Weinstraße

Am 05.11.2025 gegen 16:25 Uhr geriet auf der B 271 an der Anschlussstelle Forst/Mirrhe ein Pkw aus Richtung Neustadt kommend aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Insassen des verursachenden Pkw, eine 50jährige Frau und ihr 7jähriger Sohn, und der 72jährige Pkw-Fahrer des anderen beteiligten Pkw schwerverletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die B 271 musste im Rahmen der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn für ca. 1,5 Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Der Sachschaden wird am ca. 50000 Euro geschätzt.

