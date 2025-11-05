PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit 3 schwerletzten Personen

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit 3 schwerletzten Personen
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Forst/Weinstraße (ots)

Am 05.11.2025 gegen 16:25 Uhr geriet auf der B 271 an der Anschlussstelle Forst/Mirrhe ein Pkw aus Richtung Neustadt kommend aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Insassen des verursachenden Pkw, eine 50jährige Frau und ihr 7jähriger Sohn, und der 72jährige Pkw-Fahrer des anderen beteiligten Pkw schwerverletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die B 271 musste im Rahmen der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn für ca. 1,5 Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Der Sachschaden wird am ca. 50000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Oliver Jösch, PHK

Telefon: 06324-933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 12:00

    POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Betrug über Dating-Plattform

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum von September bis November wurde eine 49-jährige Frau aus dem Landkreis Bad Dürkheim wurde Opfer eines Betrugs über eine Dating-Plattform. Die Geschädigte lernte über die Internetseite "Lesarion" eine angebliche Frau kennen und stand anschließend über WhatsApp mit ihr in Kontakt. Unter dem Vorwand, Geld für ein verletztes Kind in einem Waisenhaus zu benötigen, forderte die ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:52

    POL-PDNW: (Herxheim a.B.) - Geschwindigkeits- Verkehrskontrollen

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 03.11.2025 zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde in der Weinstraße in Herxheim am Berg eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Es mussten 8 Verwarnungen wegen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ausgesprochen werden. Der Spitzenreiter wurde mit 53 km/h gemessen. Die Polizei appelliert hier an alle ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:50

    POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Mercedes beschädigt und geflüchtet

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum von 04.11.2025 07:40 Uhr bis 18:00 Uhr wurde ein in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim abgestellter Mercedes C 230 beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren