POL-PDNW: (Herxheim a.B.) - Geschwindigkeits- Verkehrskontrollen

Am 03.11.2025 zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde in der Weinstraße in Herxheim am Berg eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Es mussten 8 Verwarnungen wegen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ausgesprochen werden. Der Spitzenreiter wurde mit 53 km/h gemessen.

Die Polizei appelliert hier an alle Verkehrsteilnehmer, die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten einzuhalten und ihre Fahrweise stets den Straßen- und Witterungsverhältnissen anzupassen. Die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit trägt entscheidend zur eigenen Sicherheit und zum Schutz aller anderen Verkehrsteilnehmer bei.

Im Rahmen einer weiteren Kontrollstelle am Wurstmarktparkplatz in Bad Dürkheim, wurden mehrere Fahrzeuge überprüft. Dabei wurden 5 Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie 1 Verstoß wegen der verbotswidrigen Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt geahndet.

