Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz unter Drogeneinfluss

Dirmstein (ots)

Bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers am gestrigen Dienstag (04.11.25) gegen 17:30 Uhr wurde festgestellt, dass an dem E-Scooter ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Aktuell besteht kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug. Außerdem zeigte der 21 Jahre alte Fahrer Auffälligkeiten, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuten können. Ein freiwilliger Urin-Drogentest reagierte positiv auf THC, was eine Blutprobenentnahme zur Folge hatte. Deren Untersuchungsergebnis zeigt, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff im Blut nachweisbar ist, was für das weitere Verfahren maßgeblich ist. Die Polizei Ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen § 24a II StVG.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren