Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trotz Führerscheinsperre und unter Drogeneinfluss unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 05.11.2025 um kurz nach 00:00 Uhr ein 35-Jähriger aus Speyer mit einem Hyundai unterwegs, als er in der Mußbacher Landstraße in 67433 Neustadt/W.. einer Kontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass für den Führerschein des Mannes eine Sperre vorliegt und dieser somit kein Fahrzeug führen dürfte. Ferner gab der Fahrer an, dass er ein betäubungsmittelhaltiges Medikament regelmäßig einnehmen würde. Daher wurde diesem eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einer Bekannten übergeben. Nun kommen auf den Speyerer ein Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

