PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

POL-PDNW: Autofahrer unter Alkoholeinfluss
  • Bild-Infos
  • Download

Grünstadt (ots)

Am heutigen Dienstag (04.11.25) gegen 02:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grüsntadt 28 Jahre alten Autofahrer, in dessen Ausatemluft Alkoholgeruch festzustellen war. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest zeigte einen Wert über 0,6 Promille an. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24 a StVG - 0,5 Promille-Grenze und berauschende Mittel - eingeleitet.

Die Gefahren durch Alkohol oder Drogen im Straßenverkehr werden häufig unterschätzt. Nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Zweiradfahrer und Menschen, die zu Fuß gehen, steigt das Unfallrisiko bereits unter geringem Einfluss legaler und/oder illegaler berauschender Mittel. Die Hör- und Sehfähigkeit werden beeinträchtigt, Koordinations- und Reaktionsvermögen lassen nach, Distanzen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen die unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen handeln weniger gefahrenbewusst und sind nicht mehr in der Lage vor allem rechtzeitig zu reagieren.

Die Polizei rät:

   - Wenn Sie am Straßenverkehr teilnehmen verzichten Sie vorher und 
     währenddessen auf berauschende Mittel.
   - Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel oder Taxen wenn sie 
     bereits konsumiert haben.
   - Bestimmen Sie im Freundes,- oder Bekanntenkreis gemeinsam eine 
     Person die nüchtern bleibt.
   - Fahren Sie in keinem Fall mit, wenn der Fahrer nicht mehr 
     fahrtüchtig ist.
   - Verleiten Sie Fahrzeugführer nie zur Einnahme von Alkohol, 
     Drogen und/oder Medikamenten.
   - Bleiben Sie selbst Vorbild für Andere.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 04:54

    POL-PDNW: Mit Teleskopschlagstock durch die Nacht

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 04.11.2025 um 02:00 Uhr wurde ein 18-Jähriger in der Robert-Stolz-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei dem jungen Fahrer ein Schlagstock festgestellt werden. Da dieser für das Führen dieses Schlagstocks kein berechtigtes Interesse vorbringen konnte, wurde im Anschluss der Schlagstock sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren