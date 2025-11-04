Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Grünstadt (ots)

Am heutigen Dienstag (04.11.25) gegen 02:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grüsntadt 28 Jahre alten Autofahrer, in dessen Ausatemluft Alkoholgeruch festzustellen war. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest zeigte einen Wert über 0,6 Promille an. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24 a StVG - 0,5 Promille-Grenze und berauschende Mittel - eingeleitet.

Die Gefahren durch Alkohol oder Drogen im Straßenverkehr werden häufig unterschätzt. Nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Zweiradfahrer und Menschen, die zu Fuß gehen, steigt das Unfallrisiko bereits unter geringem Einfluss legaler und/oder illegaler berauschender Mittel. Die Hör- und Sehfähigkeit werden beeinträchtigt, Koordinations- und Reaktionsvermögen lassen nach, Distanzen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen die unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen handeln weniger gefahrenbewusst und sind nicht mehr in der Lage vor allem rechtzeitig zu reagieren.

Die Polizei rät:

- Wenn Sie am Straßenverkehr teilnehmen verzichten Sie vorher und währenddessen auf berauschende Mittel. - Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel oder Taxen wenn sie bereits konsumiert haben. - Bestimmen Sie im Freundes,- oder Bekanntenkreis gemeinsam eine Person die nüchtern bleibt. - Fahren Sie in keinem Fall mit, wenn der Fahrer nicht mehr fahrtüchtig ist. - Verleiten Sie Fahrzeugführer nie zur Einnahme von Alkohol, Drogen und/oder Medikamenten. - Bleiben Sie selbst Vorbild für Andere.

