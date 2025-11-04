POL-PDNW: Mit Teleskopschlagstock durch die Nacht

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 03.11.2025 um 22:05 Uhr befuhr ein 44-Jähriger aus Bad Dürkheim mit seinem Fahrrad die Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W.. Hierbei konnte durch die Beamten erkannt werden, dass das Rücklicht nicht eingeschaltete war und der Mann Schlangenlinien fuhr und stark schwankte. Während der Kontrolle konnte der Grund für die Fahrweise ermittelt werden, da der Radfahrer unter dem ...

