Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Mit Teleskopschlagstock durch die Nacht
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 04.11.2025 um 02:00 Uhr wurde ein 18-Jähriger in der Robert-Stolz-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei dem jungen Fahrer ein Schlagstock festgestellt werden. Da dieser für das Führen dieses Schlagstocks kein berechtigtes Interesse vorbringen konnte, wurde im Anschluss der Schlagstock sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
