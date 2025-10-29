PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im südlichen Kreisgebiet MK

Lüdenscheid (ots)

1. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Im Olpendahl Zeit 28.10.2025, 13:58 Uhr bis 15:05 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 140 Verwarngeldbereich 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 43 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde ES Bemerkungen

2. Messstelle

Ort Lüdenscheid-Dickenberg, Fontanestraße Zeit 28.10.2025, 15:32 Uhr bis 16:50 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 194 Verwarngeldbereich 13 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 54 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Klein-Laster Zulassungsbehörde Köln

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 28.10.2025 – 14:00

    POL-MK: Baarstraße abends gesperrt

    Iserlohn (ots) - Am morgigen Mittwochabend, zwischen 18 und 19 Uhr, wird die Baarstraße in Höhe Hausnummer 150 gesperrt. Der Verkehr wird an der Leckingser Straße und an der Seilerseestraße abgeleitet. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 11:43

    POL-MK: Einbruch Thema beim Bürgerabend

    Balve (ots) - Das Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei und der Garbecker Ortsvorsteher Christoph Haarmann laden am Montag, 3. November, ab 18.30 Uhr ins Jugendheim Garbeck ein. Es geht um das Thema Einbruchschutz: Wie ist die aktuelle Situation? Wie gehen Täter vor? Was kann ein Wohnungs- oder Hauseigentümer tun, um sich abzusichern? Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht nötig. ...

    mehr
