Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im südlichen Kreisgebiet MK

Lüdenscheid (ots)

1. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Im Olpendahl Zeit 28.10.2025, 13:58 Uhr bis 15:05 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 140 Verwarngeldbereich 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 43 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde ES Bemerkungen

2. Messstelle

Ort Lüdenscheid-Dickenberg, Fontanestraße Zeit 28.10.2025, 15:32 Uhr bis 16:50 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 194 Verwarngeldbereich 13 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 54 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Klein-Laster Zulassungsbehörde Köln

