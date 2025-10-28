Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Baarstraße abends gesperrt
Iserlohn (ots)
Am morgigen Mittwochabend, zwischen 18 und 19 Uhr, wird die Baarstraße in Höhe Hausnummer 150 gesperrt. Der Verkehr wird an der Leckingser Straße und an der Seilerseestraße abgeleitet. (cris)
