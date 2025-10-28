PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Baarstraße abends gesperrt

Iserlohn (ots)

Am morgigen Mittwochabend, zwischen 18 und 19 Uhr, wird die Baarstraße in Höhe Hausnummer 150 gesperrt. Der Verkehr wird an der Leckingser Straße und an der Seilerseestraße abgeleitet. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

