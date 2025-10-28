Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Unfall mit Fußgänger: Pkw-Fahrer gesucht

Plettenberg (ots)

Am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr hat ein Pkw auf der Bahnhofstraße einen 22-jährigen Fußgänger erfasst. Der Mann überquerte die Bahnhofstraße im Bereich der Bushaltestellen in Höhe Hausnummer 28. Der Fußgänger fiel zu Boden. Der Fahrer, eine Frau und ein Mädchen stiegen aus und erkundigten sich nach dem Zustand des Mannes. Der wollte jedoch seinen Bus kriegen und verzichtete daher auf Hilfe. Im Nachhinein bekam er jedoch Schmerzen, ging ins Krankenhaus und informierte die Polizei. Die bittet nun den Fahrer des Fahrzeugs, sich zu melden unter Telefon 02391/9199-0. (cris)

