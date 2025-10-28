Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geld entwendet

Werdohl (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Weise in der Zeit von Freitagabend bis Montagnachmittag Zutritt zu einem Friseursalon in der Freiheitstraße und entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette. (zap)

Die Polizei bittet um Hinweise unter der 02392 / 93990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell