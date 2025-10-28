Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fensterscheibe eingeschlagen

Hemer (ots)

Zwischen Freitagmittag 12:00 Uhr und Montagmorgen 08:40 Uhr schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Bürogebäudes in der Bräuckerstraße mit einem Stein ein. (zap)

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Hemer unter der 02372 / 90990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell