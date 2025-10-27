PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randaliert

Altena (ots)

Weil er am Markaner randaliert hatte, hat die Polizei am Samstag einen 72-jährigen Mann in Gewahrsam genommen. Der stark alkoholisierte Mann urinierte gegen 14.30 Uhr in einen Hausflur und schrie am Busbahnhof herum. Einem Platzverweis wollte er nicht folgen und trat den Polizeibeamten verbal aggressiv gegenüber. Zur Verhinderung von Straftaten brachten ihn die Polizeibeamten ins Gewahrsam nach Lüdenscheid. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

