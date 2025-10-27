POL-MK: Randaliert

Halver (ots) - Einbrecher haben in der Nacht zum Sonntag eine Wohnung an der Löhbacher Straße durchsucht. Als die Bewohner um 3.15 Uhr nach Hause kamen, standen Wohnungs- und Terrassentür auf und die komplette Wohnung war durchwühlt. Der oder die Täter hatten Schubladen herausgezogen, den Inhalt von Kisten auf dem Boden verteilt und alle Möbel durchsucht. Ihre Beute: Unter anderem Bargeld, Spielekonsole, Soundbar, diverse Schlüssel und eine Bohrmaschine. Die Polizei ...

