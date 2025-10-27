Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Randaliert
Altena (ots)
Weil er am Markaner randaliert hatte, hat die Polizei am Samstag einen 72-jährigen Mann in Gewahrsam genommen. Der stark alkoholisierte Mann urinierte gegen 14.30 Uhr in einen Hausflur und schrie am Busbahnhof herum. Einem Platzverweis wollte er nicht folgen und trat den Polizeibeamten verbal aggressiv gegenüber. Zur Verhinderung von Straftaten brachten ihn die Polizeibeamten ins Gewahrsam nach Lüdenscheid. (cris)
