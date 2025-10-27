PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Unfall vor der Polizei geflüchtet

Iserlohn/ Hemer (ots)

Ein 20-jähriger Iserlohner Pkw-Fahrer flüchtete am Samstagmorgen vor der Polizei und leistete schließlich Widerstand.

Gegen 4.20 Uhr meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall vom Theodor-Heuss-Ring. Ein Fahrzeug hatte zwei parkende Wagen stark beschädigt. Der Verursacher floh mit einem blauen Wagen in Richtung Mendener Straße. Auf der Mendener Landstraße entdeckte eine Polizeistreife einen fahrenden, blauen BMW mit starken Unfallschäden und hochstehender Motorhaube. Die Polizeibeamten stoppten den Wagen und stiegen aus. In diesem Moment gab der Fahrer Gas und flüchtete. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Dieselbe Szene wiederholte sich ein zweites Mal. 100 Meter nach der Bushaltestelle Bilveringsen überfuhr der BMW einen Leitpfosten. Immer wieder lenkte er auf die Gegenfahrbahn. Ein weiterer Streifenwagen versuchte ihn zu stoppen, doch auch hier hielt der Fahrer nur kurz an, bis die Beamten ausgestiegen waren, und brauste erneut davon.

An der Landhauser Heide hätte er die Flucht über einen Feldweg fortsetzen müssen. Dort zogen ihn die Polizeibeamten aus seinem Fahrzeug. Dabei und während der anschließenden Fahrt im Streifenwagen leistete er Widerstand. Die Polizei beschlagnahmte seinen Wagen. Er hat keine Fahrerlaubnis. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Unfallfluchten, Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses und anderer berauschender Mittel, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Nötigung im Straßenverkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen eines verbotenen Kfz-Rennens. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Der Schaden an den insgesamt drei Fahrzeugen liegt bei deutlich über 22.000 Euro. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

