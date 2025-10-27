PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Firmeneinbrüche - Taschendiebe - Blitzer zugesprüht

Hemer (ots)

Zweimal innerhalb weniger Tage wurden von einem Firmengelände an der Schottlandstraße Telefonkabel gestohlen. Zwischen dem 15. und 17. Oktober transportierten Diebe Kabelrollen mit mehreren hundert Metern Telefonkabeln ab. Offenbar hatten die Täter das Tor zu einem Nachbargrundstück aufgebrochen und dann den Zaun zwischen den Grundstücken zerschnitten.

Nach einem weiteren Einbruch in eine Firma hat die Polizei am Samstagabend im Industriepark Edelburg ein mutmaßliches Täterfahrzeug beschlagnahmt. Mitarbeiter bemerkten gegen 20.15 Uhr, dass sich Unbekannte an einem Zaun zu schaffen machten. In der Nähe dieser Stelle entdeckten Polizeibeamte ein unverschlossenes Fahrzeug mit Wechselkennzeichen. Im Fahrzeug lagen weitere Kennzeichen. Eine Fahndung nach verdächtigen Personen im Umfeld verlief negativ. Das verdächtige Fahrzeug wurde abgeschleppt. Am Samstag zwischen 13.10 und 13.30 Uhr wurde am Hadamareplatz ein E-Scooter gestohlen. Zwischen 10.10 und 14.30 Uhr verschwand am Bahnhofsplatz ein weiterer E-Scooter.

Am Freitagmittag wurde einer 53-jährigen Frau beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Hautstraße die Geldbörse gestohlen. Sie bemerkte den Verlust gegen 13.20 Uhr. Als sie Kontakt mit ihrer Bank aufnahm, musste sie feststellen, dass bereits dreimal Geld von ihrem Konto abgebucht wurde. In der Geldbörse stecken zudem mehrere Kreditkarten. Während des Einkaufs hatte sie nichts bemerkt. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die vor allem in Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten.

Unbekannte haben am Wochenende die Kamera des an der Hönnetalstraße Enforcement-Trailers übersprüht und das Gerät damit außer Gefecht gesetzt. Die Polizei ermittelt. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

