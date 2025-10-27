PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hauswand mit Graffiti besprüht

Menden (ots)

Zwischen Samstagnachmittag, 16:00 Uhr und Sonntagvormittag, 11:00 Uhr wurde eine Hauswand in der Lendringser Hauptstraße mit blauer Farbe besprüht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise auf den oder die Täter liegen aktuell nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 11:36

    POL-MK: Kellerräume im Visier von Einbrechern

    Lüdenscheid (ots) - Kellerräume waren zwischen Mittwoch und Samstag in gleich zwei Fällen im Fokus von Einbrechern. In der Königstraße brachen Unbekannte zwischen Donnerstagabend und Samstagnachmittag mehrere Kellerabteile auf. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Zwischen Mittwochnachmittag und Samstagvormittag war ein Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Rahmedestraße betroffen. Hier ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:34

    POL-MK: Einbruch in Einfamilienhaus/Diebe im Altenheim

    Meinerzhagen (ots) - Am Freitag, zwischen 11:00 und 21:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Genkeler Straße ein. Sie brachen dafür gewaltsam ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie Schränke und Schubladen im Innenraum. Nach ersten Erkenntnissen machten sie jedoch keine Beute. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (schl) Zwei Diebe waren ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:31

    POL-MK: Einbrüche im Stadtgebiet

    Kierspe (ots) - Durch Hebeln an einer Tür verschafften sich Unbekannte am Sonntag zwischen 00:00 und 08:00 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Heideweg. Aus dem Inneren des Hauses entwendeten die Täter unter anderem Werkzeuge, Schmuck und Bargeld. Zudem stahlen sie einen vor dem Haus parkenden grauen Mercedes Benz GLE mit einem ebenfalls aus dem Hausentwendeten Originalschlüssel. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Verbleib des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren