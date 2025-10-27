Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Hauswand mit Graffiti besprüht
Menden (ots)
Zwischen Samstagnachmittag, 16:00 Uhr und Sonntagvormittag, 11:00 Uhr wurde eine Hauswand in der Lendringser Hauptstraße mit blauer Farbe besprüht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise auf den oder die Täter liegen aktuell nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell