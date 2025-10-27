POL-MK: Hauswand mit Graffiti besprüht

Kierspe (ots) - Durch Hebeln an einer Tür verschafften sich Unbekannte am Sonntag zwischen 00:00 und 08:00 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Heideweg. Aus dem Inneren des Hauses entwendeten die Täter unter anderem Werkzeuge, Schmuck und Bargeld. Zudem stahlen sie einen vor dem Haus parkenden grauen Mercedes Benz GLE mit einem ebenfalls aus dem Hausentwendeten Originalschlüssel. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Verbleib des ...

