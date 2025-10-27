PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Einfamilienhaus/Diebe im Altenheim

Meinerzhagen (ots)

Am Freitag, zwischen 11:00 und 21:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Genkeler Straße ein. Sie brachen dafür gewaltsam ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie Schränke und Schubladen im Innenraum. Nach ersten Erkenntnissen machten sie jedoch keine Beute. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (schl)

Zwei Diebe waren am Freitagnachmittag, gegen 12:50 Uhr, in einem Altenheim in der Straße Im Brannten unterwegs. Eine Pflegerin ertappte das Duo, bestehend aus seinem Mann und einer Frau, im Flur und sprach die beiden an. Die unbekannte Frau ergriff in der Folge die Flucht. Der Mann konnte mit der Hilfe einer weiteren Pflegekraft bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Durchsuchung des 27-jährigen Dortmunders fanden die Polizisten unter anderem Schmuck, der zuvor offenbar entwendet worden war. Für den Tatverdächtigen ging es zunächst zur Polizeiwache. Von dort aus wurde er, nach der Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen, entlassen. (schl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 11:31

    POL-MK: Einbrüche im Stadtgebiet

    Kierspe (ots) - Durch Hebeln an einer Tür verschafften sich Unbekannte am Sonntag zwischen 00:00 und 08:00 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Heideweg. Aus dem Inneren des Hauses entwendeten die Täter unter anderem Werkzeuge, Schmuck und Bargeld. Zudem stahlen sie einen vor dem Haus parkenden grauen Mercedes Benz GLE mit einem ebenfalls aus dem Hausentwendeten Originalschlüssel. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Verbleib des ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:22

    POL-MK: Versuchter Einbruch in Gaststätte

    Balve (ots) - Unbekannte versuchten zwischen dem 03.10 und 24.10 in eine Gaststätte an der Märkischen Straße einzubrechen. Sie scheiterten mit ihrem Versuch an einer Nebentür, die dabei jedoch beschädigt wurde. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Polizei bittet daher unter 02375/2275 oder 02373/9099-0 um Zeugenhinweise. (schl) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 07:30

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei: Lkw mit 78 statt 50 km/h unterwegs

    Lüdenscheid (ots) - Messstelle Lüdenscheid, Lösenbacher Landstraße Zeit 24.10.2025, 13:20 bis 16:20 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 1188 Verwarngeldbereich 44 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 9 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 78 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Lkw Zulassungsbehörde WI. Rückfragen von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren