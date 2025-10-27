Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Einfamilienhaus/Diebe im Altenheim

Meinerzhagen (ots)

Am Freitag, zwischen 11:00 und 21:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Genkeler Straße ein. Sie brachen dafür gewaltsam ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie Schränke und Schubladen im Innenraum. Nach ersten Erkenntnissen machten sie jedoch keine Beute. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (schl)

Zwei Diebe waren am Freitagnachmittag, gegen 12:50 Uhr, in einem Altenheim in der Straße Im Brannten unterwegs. Eine Pflegerin ertappte das Duo, bestehend aus seinem Mann und einer Frau, im Flur und sprach die beiden an. Die unbekannte Frau ergriff in der Folge die Flucht. Der Mann konnte mit der Hilfe einer weiteren Pflegekraft bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Durchsuchung des 27-jährigen Dortmunders fanden die Polizisten unter anderem Schmuck, der zuvor offenbar entwendet worden war. Für den Tatverdächtigen ging es zunächst zur Polizeiwache. Von dort aus wurde er, nach der Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen, entlassen. (schl)

